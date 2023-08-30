انتصارات غير منطقية .. "يويفا" يحقق في قضية تلاعب بالمباريات في إحدى بطولاته!

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بدأ تحقيقًا في قضية تلاعب بالمباريات..

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه يحقق في أنماط مقامرة مشبوهة تمت في مباراتين من تصفيات الجولة الأولى لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي 2023-2024.

وجاء في البيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "تماشيًا مع ممارساته طويلة الأمد، يمتنع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن التعليق على التحقيقات أو حتى وجود تحقيقات محتملة في التلاعب المزعوم بنتائج المباريات حتى لا يتم المساس بعمليات التحقيق".

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وأضاف:: "فيما يتعلق بأنشطة مكافحة التلاعب بنتائج المباريات على المستوى الوطني، يوفر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مجموعة واسعة من الخبرات للاتحادات الوطنية، وخاصة لشبكة مسؤولي النزاهة المعينين في كل اتحاد وطني".

الأحداث محل التحقيق كانت في مباراتين من جولة الإياب لتصفيات الجولة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي، وتم الآن إقصاء جميع المشاركين المزعومين من المنافسة.

المباراة الأولى كانت بين فريق ألاشكرت الأرمني أمام آرسنال تيفات من الجبل الأسود، والتي انتهت بانتصار الفريق الأول بنتيجة 6-،1ما جعله يتأهل بنتيجة 7-2 في مجموع المباراتين.

أما المباراة الأخرى فانتهت بفوز فريق RFS اللاتفي بنتيجة 4-1 على مقدونيا جي بي من مقدونيا الشمالية، مما جعله يتأهل بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.

نادي RFS اللاتفي رد في بيان خاص على تلك الاتهامات قائلًا: "يضع نادينا دائمًا أعلى المعايير على أرض الملعب وخارج الملعب أيضًا، مبادئ النزاهة هي جوهر كرة القدم، نحن دائمًا نثبت كل شيء على أرض الملعب، لم تكن مباراة مقدونيا التي فزنا بها وتأهلنا إلى الدور التالي استثناءً من جانبنا. هذا كل ما يمكننا التعليق عليه".