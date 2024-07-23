سعيًا وراء انتشال مسيرته .. عرض قطري ينافس أندية السعودية على فهد المولد

عرض رسمي على طاولة اللاعب وينتظر الحسم من الشباب..

منح نادي الشباب السعودي الضوء الأخضر للاعبه فهد المولد، للرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري حال تلقيه العرض المناسب.

السعودي الدولي السابق مرتبط بعقد مع الليوث يمتد حتى نهاية الموسم المقبل 2024-2025، لكنه مهمش على مقاعد البدلاء منذ النصف الثاني من الموسم الماضي، ولم يعد هناك حاجة فنية لوجوده.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن ناديي الفتح والتعاون السعوديين أبديا اهتمامهما بالتعاقد مع المولد.

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كذلك أشارت الصحيفة إلى امتلاك الفهد الأسمر لعرض رسمي من نادي الوكرة القطري، بهدف استعارته لموسم رياضي واحد، على أن تحسم إدارة الشباب موقفها منه خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن المولد مر بفترات صعبة على مدار السنوات الماضية، إذ تم إيقافه لمدة عام في 2019 على خلفية قضية منشطات، وتجدد إيقافه مرة أخرى لمدة 18 شهرًا في عام 2022، لكن تم الاكتفاء بالإيقاف لشهرين فقط وقتها، بعدما أثبت حسن النية.

وعلى خلفية نفس القضية، تم إيقافه للمرة الثالثة في نوفمبر 2022، قبل أن تنتهي عقوبته في أغسطس 2023.