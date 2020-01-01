إنتر يعاقب لاوتارو بسبب مفاوضات برشلونة

كونتي مستاء من وضع لاوتارو

قرر أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر، معاقبة لاوتارو مارتينيز، مهاجم الفريق، بسبب اهتمامه بالمفاوضات مع برشلونة والرحيل إلى النادي الكتالوني في سوق الانتقالات المقبلة.

لاوتارو أهدر ركلة جزاء أمام بولونيا كانت كفيلة بضمان الفوز في المباراة، لكن إنتر استقبل هدفين بعدها ليتحول تقدمه بهدف إلى الخسارة 2-1.

الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدر بمبلغ 111 مليون يورو قد انتهت صلاحيته يوم 7 يوليو الماضي، مما يعني أنّ البلوجرانا مضطر للتفاوض مع إنتر لضم اللاعب.

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وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنّ كونتي غاضب من مستوى اللاعب الأرجنتيني في الفترة الأخيرة ويرى أنّ سبب قلة تركيزه في الملعب راجع إلى اهتمامه بالرحيل إلى برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أنّ كونتي قد لا يضع لاوتارو أساسيًا في مباراة اليوم، الخميس، أمام هيلاس فيرونا كنوع من العقاب على قلة تركيزه في الملعب.

وبسؤال كونتي عن إهدار لاوتارو لركلة الجزاء أمام بولونيا أجاب: "في هذه الحالات أفضل ألا أقول أي شيء".

جدير بالذكر أنّ إذاعة "كادينا سير" أكدت أنّ برشلونة اتفق مع إنتر ألا يزيد قيمة الصفقة على 111 مليون يورو لنهاية سوق الانتقالات الجاري حتى بعد انتهاء صلاحية الشرط الجزائي.