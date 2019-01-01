تمديد الفترة الثالثة للترشح لرئاسة النصر

مازال الغموض يُحيط بمستقبل النصر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن النصر السعودي البرنامج الزمني لانتخابات مجلس إدارة النادي الجديد، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرياضة في السعودية على طلب أصحاب العضوية الذهبية في العالمي تمديد فترة الترشح الثالثة لرئاسة النادي.

ولم يتقدم أحد خلال الفترة الأولى والثانية لفتح باب الترشح لرئاسة النادي، بعدما صدم الرئيس المكلف السابق سعود آل سويلم الجميع بقراره عدم الترشح لفترة جديدة.

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وفُتح باب الترشح للمرة الثالثة يوم الأحد 23 يونيو الماضي، وقد تقدم في الساعات الأخيرة كلًا من نصر النصر وصالح الأطرم.

ورغم تقدم المرشحين بأوراقهما، إلا أن أصحاب العضوية الذهبية في النادي طلبوا تمديد الفترة لمرة أخيرة، وقد وجد الطلب قبولًا لدى هيئة الرياضة التي فتحت الباب حتى يوم الخميس القادم.

وأعلن بطل الدوري السعودي أن موعد عقد الجمعية العمومية والتصويت لاختيار رئيس ومجلس إدارة النادي الجديد سيكون يوم السبت 13 يوليو القادم، ومن ثم ستُمنح فرصة للطعن على إجراءات الجمعية العمومية لمدة يوم واحد.