انتخابات الأهلي تشتعل .. ظهور مرشح جديد على الرئاسة

تعرف على القائمة الجديدة المرشحة لانتخابات الأهلي

يبدو أن انتخابات رئاسة النادي الأهلي هذا العام ستكون مُلتهبة، في ظل ظهور مرشح جديد على الرئاسة، بعد أن ترشح الثنائي خالد العيسى وأحمد جنة خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن أحمد الحصيني ترشح على رئاسة المؤسسة غير الربحية للنادي الأهلي، حيث قدم قائمة مكونة من 5 شخصيات، تمتلك خبرات في مجالات الاقتصاد والتسويق.

وأضافت الصحيفة أن الحصيني سيُنافس خالد العيسى وأحمد جنة في الانتخابات المقرر لها يوم 20 يونيو الجاري.

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وتضم قائمة الحصيني كلًا من: "عبد العزيز البلادي رئيس مجلس إدارة شركة تسويق، وسلطان نايف مستشار اقتصادي، وحمدان الحربي، وخالد باعثمان والمستشار المالي محمد بابقي".

ويُذكر أن البلادي الموجود في قائمة الحصيني على منصب نائب الرئيس، كان قد تم استبعاده العام الماضي من انتخابات الأهلي ضد خالد العيسى، لأن القانون ينص على أن يكون رئيس القائمة حاصلًا على درجة البكالوريوس وألا يقل الأعضاء عن الثانوية العامة، وأن يمتلك المرشح خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المناصب التنفيذية والقيادية، وأن يكون رئيسًا لمجلس إدارة أو رئيسًا تنفيذيًا أو عضو منتدب، مع تقديم ما يثبت ذلك.

كما تم استبعاد الحصيني العام الماضي بسبب عدم امتلاكه للخبرة المنصوص عليها في القانون أيضًا، وهو الأمر الذي حرم إحسان البهكلي وخالد عثمان ومحمد بابقي من الترشح للعضوية.