انتبه يا يايسله جيدًا .. إما رقبتك أو رقبة روبرتو فيرمينو في الأهلي!

ماتياس يايسله أمام "الاختيار الأصعب" داخل النادي الأهلي

منذ المباراة الأولى التي سجل فيها 3 أهداف "هاتريك"، والنجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لا يقدّم المستويات المأمولة منه، مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي.

فيرمينو البالغ من العمر 31 سنة، انضم إلى الأهلي في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في صفقة انتقال حر.

وبالتزامن مع الانتقادات الموجهة إلى النجم البرازيلي.. يقدّم المهاجم الدولي السعودي الشاب فراس البريكان، بداية مذهلة مع قعة الراقي، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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البريكان البالغ من العمر 23 سنة، شارك في مباراتين فقط مع الأهلي - حتى الآن -، منذ الانضمام إليه قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح السعودي.

البريكان يبهر الجماهير في بدايته مع النادي الأهلي

دخل المهاجم الشاب، كـ"بديل" في أول ظهور له مع الفريق الأهلاوي، وذلك في كلاسيكو المملكة الكبير أمام النصر، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، ونجح في تسجيل هدفًا.

وفي المباراة الثانية.. شارك فراس البريكان "أساسيًا"، في مواجهة العين، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وتمكن من تسجيل هدفين، قبل أن يتم استبداله في الدقائق الـ17 الأخيرة؛ ليقود الأهلي للفوز (3-2).

هذا التألق الكبير للبريكان، قد يهدد مكان فيرمينو في التشكيل الأساسي للأهلي؛ خاصة أن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول، يعتمد على خطة اللعب بمهاجم وحيد فقط، في مباريات الدوري.

وإذا أراد يايسله، أن يواصل الاعتماد على ثنائي هجومي، مكون من فيرمينو والبريكان، مثلما فعل في مباراة العين؛ سيكون عليه وقتها، أن يضحي بواحد من الجناحين الجزائري رياض محرز أو الفرنسي آلان سانت ماكسيمين.

ومع صعوبة استبعاد محرز أو ماكسيمين.. فإن المدير الفني الألماني الشاب، سيكون مضطرًا لمواصلة الاعتماد على مهاجم واحد فقط، في المباريات القادمة؛ إما فيرمينو أو البريكان.

وبالمقارنة مع ما يقدمه الثنائي الهجومي حاليًا؛ يبدو أن البريكان، قادر على أن يلعب دورًا كبيرًا في تحسين نتائج قلعة الراقي، على عكس فيرمينو، الذي يُعاني من تراجع كبير في المستوى.

وبالتالي.. سيكون الإصرار على الاعتماد على المهاجم البرازيلي بـ"هذا المستوى السيء"؛ بمثابة الرهان الذي قد يدفع يايسله ثمنه غاليًا، بإقالته من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خاصة إذا تواصلت النتائج السيئة، وهُنا سيكون عليه اتخاذ قرار شجاع للاختيار بين "رقبته أو رقبة فيرمينو".