"امنحوا لكريم بنزيما الكرة الذهبية"

طالب صانع ألعاب نادي فنربخشة التركي مسعود أوزيل أن يتم منح جائزة الكرة الذهبية لزميله السابق في ريال مدريد كريم بنزيما.

وكان الدولي الفرنسي قد سجل هدفه 41 هذا الموسم في لقاء مانشستر سيتي الذي انتهى يوم أمس بفوز الفريق السماوي على الملكي بنتيجة (4-3).

ويمر بنزيما هذا الموسم بفترة استثنائية جعلت العديد من لاعبي الكرة والمحللين يطالبون بأن يحصل على تقديره المستحق من وجهة نظرهم، وهي الجائزة الفردية الأغلى في عالم المستديرة.

ماذا قال أوزيل؟

سجل بنزيما 14 هدفاً في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بما في ذلك هاتريك ضد باريس سان جيرمان وتشيلسي في الأدوار الإقصائية السابقة.

يعتقد أوزيل، الذي لعب جنبًا إلى جنب مع الفرنسي في سانتياجو برنابيو أن كريم يستحق الحصول على جائزة الكرة الذهبية.

What a fantastic game 🤯 Give my boy Benzi the Ballon D'Or 👑☝🏼 #MCIRMA @Benzema @ChampionsLeague — Mesut Özil (@MesutOzil1088) April 26, 2022

حيث قال عبر تغريدة: "يا لها من مباراة رائعة. امنحوا فتاي بنزي الكرة الذهبية".

من متواجد في سباق الكرة الذهبية؟

يتواجد محمد صلاح وروبرت ليفاندوفسكي وكيليان مبابي وساديو ماني في الأسماء المحتمل تتويجها نهاية الموسم بالجائزة.

كما يدخل السباق متوسط ميدان مانشستر سيتي كيفين دي بروينه، والأمير الكرواتي لدى النادي الملكي لوكا مودريتش.

المنافسة لن تكون سهلة، لكن بنزيما يظل هو أكبر مرشح لنيل الجائزة الفردية، في ظل توهجه المستمر هذا الموسم.

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