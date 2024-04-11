"امسكوا الحصان".. أسطورة مانشستر يحذر الاتحاد من نجم الهلال و"خطأ النصر الكارثي"

الاتحاد ينافس الهلال على لقب كأس الدرعية للسوبر السعودي

وجه أسطورة نادي مانشستر يونايتد، التريندادي دوايت يورك، رسالة تحذيرية إلى الاتحاد، بالتركيز على أحد نجوم الهلال، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

ويسعى الاتحاد للدفاع عن لقبه، في قمة بطابع الثأر أمام الهلال، في الثامنة والنصف مساءً، على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي، في نهائي كأس السوبر السعودي، والذي يشهد صراع اللقب الرابع للهلال أمام الثالث للاتحاد.

وقال يورك، عبر برنامج "في المرمى"، "أنصح مدرب الاتحاد جاياردو أن يضع خطة للسيطرة على خطورة سالم الدوسري وغلق المساحات أمامه، في نهائي السوبر السعودي؛ إنه لاعب مدهش وتجاوز كافة التوقعات مع الهلال، وبينما نحن نركز مع الثنائي العالمي ميتروفيتش ونيمار، الذي تعرض لإصابة طويلة، أثبت سالم أنه أحد أفضل اللاعبين في الدوري السعودي، بالنظر إلى أرقامه في دقة التمريرات وصناعة الفرص والأهداف المسجلة، لقد سجل 13 هدفًا وهذا إنجاز رائع جدًا".

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ورغم نصيحته بالتركيز على سالم الدوسري، إلا أن يورك طالب الاتحاد بعدم السقوط في فخ النصر، قائلًا أن النصر حاول اللعب بخطة مختلفة في لقاء نصف النهائي، وخسر أمام الهلال، ويجب على الاتحاد الحذر من تغيير خطته بشكل عام، فقط لتوجيه الانتباه إلى الدوسري.

ونوه يورك بأن جمالية الهلال، تعني أنه إذا تحدث الجميع عن ميتروفيتش ونيمار وأسماء كبيرة في الفريق، فما شهدناه هو أن اللاعبين الأقل شهرة برزوا وفاقوا التوقعات وقدموا مباريات كبيرة دون الكبار.