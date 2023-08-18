الاتحاد الإنجليزي يفتح الباب لمدربة السيدات لقيادة منتخب الرجال

"نحن نفكر في الشخص الأنسب للمهمة لماذا يجب أن يكون رجلًا"

لا يمانع مارك بالينجهام المدير التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رؤية سارينا ويجمان مدربة المنتخب الإنجليزي للسيدات تقود منتخب الرجال خلفًا لساويث جيت.

وجاء ذلك بعد الإنجاز التاريخي الذي حققته المدربة الهولندية حيث قادت منتخب إنجلترا للسيدات إلى نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

ونقلت "ذا جارديان" تصريحات بالينجهام حيث قال: "الناس دائمًا يقولون: أنه أفضل رجل للوظيفة (تدريب منتخب الرجال). لماذا يجب أن يكون دائمًا رجلًا؟ أعتقد أن اختيارنا دائما هو أفضل شخص".

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وأضاف "نعتقد أن سارينا تقوم بعمل رائع مع منتخب السيدات ونأمل استمرارها في ذلك لفترة طويلة. إنها تستطيع فعل أي شيء في كرة القدم".

وتابع "لكن إذا رغبت في المستقبل الانتقال إلى عالم التدريب الرجالي حينها ستكون هناك مناقشة، أعتقد أنها قادرة على فعل ذلك".

وأتم "لكن هذا لا يعني أن تدريب الرجال خطوة للأمام سيكون من عدم الاحترام لمنتخب إنجلترا للسيدات التفكير كذلك".

المدربة صاحب الـ53 عامًا تأهلت لجميع نهائيات البطولات الكبرى التي خاضتها سواء رفقة هولندا أو إنجلترا، وحققت لقب يورو 2017 مع هولندا قبل أن تكرر الإنجاز ذاته مع إنجلترا في نسخة 2022.

وتقود سارينا حاليًا منتخب إنجلترا للتأهل لنهائي كأس العالم للسيدات 2023 كما سبق وفعلت مع هولندا بمونديال 2019 لكن خسرت اللقب أمام الولايات المتحدة الأمريكية.