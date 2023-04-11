ماريو بالوتيلي.. حياة مليئة بالفوضى وألاف الجنيهات المهدرة

امتلأت حياة المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي بالفوضى؛ فوضى لا يمكن تخيلها إلى أن تحدث عنها واحد من المقربين إليه في مانشستر سيتي.

وتحدث ليس شابمان، مسؤول المرافق السابق في مانشستر سيتي، في بودكاست 9320 في حوار نقلته صحيفة "آس" الإسبانية عن ماريو الذي قضى ما يقرب من موسمين ونصف الموسم في صفوف مانشستر سيتي.

وذكر ليس بعض تفاصيل عن واقعة قميص "لماذا دائمًا أنا" الشهيرة وبأنه من قام بطباعتها للمهاجم الإيطالي.

كما ذكر تفاصيل مشاجرة بين ماريو وروبرتو مانشيني مدربه السابق في مانشستر ستيي عقب طرده أمام دينامو كييف في دوري الأبطال بعد 20 دقيقة من المباراة، عقب مغادرة بالوتيلي لغرف خلع الملابس لحقه مانشيني الذي سبه بالإيطالية قبل أن يجد خلفه شنطة مستحضرات تجميل للاعب ويلقيها في وجهه.

أما الحكاية الأغرب فكانت بعد رحيل بالوتيلي عن مانشستر سيتي: "ماريو كان ترك النادي حينما فتحنا خزانته فوجدنا 30 تذكرة غرامة مخالفة ركن سيارة وواحدة من النادي في شهر بقيمة 120 ألف يورو. سيارته حُجزت 27 مرة وأُدين السيتي بألاف الجنيهات لمجلس المدينة حينما رحل أعتقد سددها النادي. الشرطة احتجزته في أول أسبوع له وكان بجواره 20 ألف يورو على المقعد الأمامي. تدرب مرة بأقراط ألماظ وفقد واحد منه قيمته 10 آلاف يورو لكنه لم يغضب. بحثت عنه على ركبتي لكنني لم أجده".