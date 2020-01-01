يونايتد يبدأ التحرك لضم لاعبا ولفرهامبتون

مانشستر يونايتد يبدأ التحرك في ضم لاعبا ولفرهامبتون لتدعيم صفوفه في الانتقالات الشتوية الجارية

يحرص مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى تدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية الجاري، وقد توجهت أنظار الشياطين الحمر إلى نادي ولفرهامبتون.

وحسب تقارير فأن نادي مانشستر يونايتد استفسر عن الثنائي روبين نيفيز لاعب خط الوسط وراؤول خيمينيز مهاجم الثعالب لضمهم في يناير الجاري.

وعلم «جول» أن الشياطين الحمر قد فتحوا خط محادثات مع إدارة ولفرهامبتون، لضم الثنائي في يناير أو ضم أحدهما في يناير والأخر في الصيف المقبل.

ويعتبر المكسيكي خيمينيز أحد أهم أهداف يونايتد في الوقت الحالي بسبب مشكلة عدم وجود مهاجمين في الفريق بعد رحيل البلجيكي روميرو لوكاكو إلى إنتر الإيطالي مطلع الموسم الجاري.

وكان اليونايتد قد سبق له الاهتمام بالتعاقد مع الكرواتي ماريو ماندزوكيتش ولكنه قرر الانتقال إلى الدحيل القطري، ومن بعده النرويجي إرلينج هالاند لكنه انتقل إلى بروسيا دورتموند الألماني.

وقال نونو سانتوس مدرب ولفرهامبتون عن انتقال مهاجمه المكسيكي صاحب الـ28 عامًا إلى اليونايتد، تلك هي المرة الأولى التي اسمع بها برحيل خيمينيز، سولشاير لم يدلي بأي شيء بخصوص هذا الأمر وأنا كذلك لا أعرف شيء عن هذا الأمر لكنني لا أمانع إذا أراد اللاعب الرحيل.

أما سولشاير فرفض التعليق عن احتمالية انتقال اللاعب إلى أولد ترافورد، وأكد أنه لاعب جيد ولكنني لا يمكنني التعليق أكثر من هذا.

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وتعتبر صفقة انتقال خيمينيز إلى اليونايتد ممهدة بشكل كبير بيسبب تواجد خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب التي تربطه علاقة جيدة للغاية مع إدارة اليونايتد.

وسيكون العائق الوحيد في الصفقة هو رغبة الإدارة في التعاقد مع لاعبين شبان وهذا الأمر لا يفي به خيمينيز الذي يبلغ من العمر 28 عامًا.

على الجانب الأخر ستكون صفقة روبين نيفيز صاحب الـ22 عاماً، مناسبة أكثر لإدارة اليونايتد التي تريد التعاقد مع لاعبين شبان يضمنون الاستمرارية لسنوات طويلة.

ويعتبر نيفيس بديلاً طويل الأمد للاعب بول بوجبا، التي أصيب عدة مرات في الأشهر الماضية، فيما يأمل اليونايتد بشكل أكبر في الحصول على خدمات جيمس ماديسون لاعب وسط ليستر سيتي، ولكن الصفقة تبدو صعبة بسبب تمسك ليستر سيتي باللاعب.

ويستعد اليونايتد لملاقاة جاره اللدود مانشستر سيتي يوم الثلاثاء، في نصف نهائي كأس كارباو.