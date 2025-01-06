اليوم.. انطلاق التصويت على فريق العام في لعبة EA FC 25

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لا شك أن حدث "فريق العام" (TOTY) من أكثر الفعاليات شهرة، بجدول العروض الترويجية لنمط Ultimate Team في لعبة EA FC 25.

ويتيح حدث فريق العام، الفرصة لممارسي لعبة EA FC 25، اختيار أفضل اللاعبين في آخر 12 شهرا، ليحصلوا على بطاقات TOTY فائقة القوة.

ومن المنتظر بدء التصويت على فريق العام، اليوم الإثنين، عبر موقع اللعبة الإلكتروني، حيث سيكون بوسع المهتمين، المشاركة وتحديد نجومهم المفضلين.

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وبالتالي يجب التوجه إلى الموقع الرسمي لفعالية TOTY في EA FC 25 بمجرد فتح باب التصويت.

ولمتابعة بدء التصويت وتفاصيله الرسمية، يمكنكم التوجه إلى الرابط التالي: https://www.ea.com/ar-sa/games/ea-sports-fc/fc-25/toty

وسيجد المصوتون، قائمة المرشحين لفريقي الرجال والسيدات وفقًا لمراكز اللعب، حيث يتم سحب اللاعبين المرشحين المفضلين إلى التشكيلة الأساسية لكل فريق.

وسيتم الضغط على تأكيد التصويت، بعد تكوين التشكيلات، في انتظار الإعلان الرسمي عن التشكيلة النهائية لفريق العام.

هذا بالإضافة إلى أن المصوتين، يمكنهم متابعة حسابات EA عبر منصات التواصل الاجتماعي، من أجل متابعة الإعلانات الرسمية حول الأمر.

وحاليا لا يوجد موعد رسميّ لإطلاق بطاقات TOTY في EA FC 25، لكن من المتوقع أن يبدأ الحدث، 17 يناير/كانون ثان، استنادًا إلى ما جرى في السنوات السابقة، حيث تستمر عملية التصويت، قرابة الأسبوع.

ولن يتم إطلاق جميع بطاقات TOTY دفعة واحدة، إذ سيتم طرحها على دفعات حسب المراكز، قبل إصدار التشكيلة الكاملة في وقت لاحق.. ووفقا للتسريبات، ستكون المواعيد كالتالي:

المهاجمون: 17 يناير

لاعبو الوسط: 19 يناير

المدافعون + حارس المرمى: 21 يناير

التشكيلة الكاملة: 23 يناير

اللاعب رقم 12 (12th man): 24 يناير

وكعادة الإصدارات السابقة، قد يكون هناك حدث تمهيدي، تحت مسمى "TOTY Warm Up" قبل أيام من الفعالية الرئيسية، مما يمنح المشاركين، فرصة لجمع الحزم (Packs) من خلال أهداف وتحديات حصرية لبناء التشكيلات (SBCs).

وقد يبدأ الحدث التمهيدي في 14 يناير/كانون ثان الجاري.

وسيحصل اللاعبون، أصحاب أعلى نسبة تصويت، على بطاقات زرقاء بترقيات كبيرة، وغالبًا ما تكون هذه البطاقات من أفضل عناصر Ultimate Team طوال الموسم.

وسيتاح أيضًا تصويت منفصل لاختيار اللاعب أو اللاعبة رقم 12، حيث يحصل لاعب واحد، ممن فاتته فرصة الانضمام للتشكيلة الأساسية، على بطاقة خاصة، تقديرًا لأدائه البارز خلال 2024.

وإلى جانب ذلك، تشير التقارير إلى أن بطاقات رموز فريق العام (TOTY Icons) ستعود مجددًا، وستُطرح في الحِزم، بالتزامن مع بقية بطاقات TOTY، لكنها ستكون نادرة للغاية.