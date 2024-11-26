اليوم.. قمة على أعلى مستوى في برشلونة من أجل بيدري!

النجم الإسباني الموهوب من أهم أولويات النادي الكتالوني

من المقرر عقد اجتماع على أعلى مستوى داخل إدارة نادي برشلونة، من أجل حسم ملف تجديد الإسباني بيدري الذي بلغ 22 عامًا من العمر، وتسريع الوصول إلى اتفاق.

بيدري ينتهي عقده مع برشلونة في صيف 2026، وكلا الطرفني يرغب في الوصول إلى اتفاق يقضي باستمرار اللاعب الكناري في صفوف النادي الكتالوني.

الاجتماع سيشمل الإدارة الرياضية في برشلونة وعلى رأسها ديكو، مع وكيل بيدري اليوم الثلاثاء، لتقديم مقترح تجديد عقد اللاعب الموهوب في مركز خط الوسط، وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبدأت الاتصالات بشأن العقد في شهر أبريل الماضي، ولكن لا تزال مدة العقد هي محل الخلاف حيث إن التفاوض يقف بين أن تستمر حتى 2029 أو 2030.

وكان بيدري نفسه قد أشار بالفعل خلال فترة الاستراحة الدولية إلى أن "كل شيء على ما يرام" بينما قال ديكو في تصريحات سابقة إن تجديد عقد كل من بيدري وجافي أولوية بالنسبة لإدارة برشلونة الرياضية.