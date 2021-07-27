هل ينضم أليوسكي للدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

أشعل إزجيان أليوسكي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي في الأيام الأخيرة، حيث خرجت أخبار أكدت أن اللاعب وقع مع الأهلي السعودي

يخوض النادي الأهلي السعودي فترة سوق الانتقالات بشكلٍ مغاير تمامًا عما كان عليه في أرضية الملعب خلال الموسم الماضي، والذي كان كارثيًا على الفريق بكل ما تحويه الكلمة من معنى.

أنهى الراقي في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي 2021، وذلك بعد أن كان منافسًا وبقوة طوال النصف الأول، كما خرج سريعًا من كأس الملك وودع دوري أبطال آسيا من الباب الضيق.

يبدو أن إدارة الأهلي السعودي تفطنت إلى حاجة فريقها للتدعيم، فقد تحركت سريعًا في سوق الانتقالات الصيفية 2021 حتى قبل بدايته، وعملت على ضم عدد من اللاعبين.

كانت الموجة الأولى التعاقد مع دانكلير بيريرا، وبعد أيام التحق به الكرواتي فيليب براداريتش، وذلك قبل أن يبرم الراقي الصفقة التي هزت أركان الدوري السعودي وهي ضم باولينيو نجم برشلونة السابق.

لم تتوقف إدارة الأهلي السعودي على ما يبدو، فبمجرد التوقيع مع البرازيلي، خرجت أخبار تشير إلى أنه ضم أحد لاعبي نادي ليدز يونايتد الذي بهر الدوري الإنجليزي الموسم الماضي وهو إزجيان أليوسكي، لكن لم يتم الإعلان الرسمي حتى الآن.

ما هي تعاقدات الأهلي السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

تأخر الإعلان أثار القلق في نفوس عشاق الراقي، وبدأت في المطالبة في الحصول على توقيعه، وتخوفت من دخول نادٍ آخر في الصفقة، فمن هو هذا النادي؟ وهل ينضم أليوسكي للدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

ما هي تفاصيل عرض الأهلي السعودي لأليوسكي؟

تحدثت المصادر السعودية عن تفاصيل عرض الأهلي السعودي لإزجيان أليوسكي، وذلك بعد أن أكدت أن اللاعب وقع بالفعل لمدة 3 سنوات وذلك مقابل حصوله على 11-12 مليون ريال سعودي سنويًا.

لكن صحيفة عكاظ خرجت وأكدت أن اللاعب لم يوقع حتى الآن، وأن الطرفان لم يتوصلا لاتفاقٍ حتى الآن.

بعد ذلك، خرجت بعض المصادر الصحفية الأخرى التي تحدثت عن أن أليوسكي تراجع عن موافقته المبدئية على الراتب المُقدم له، وأنه طلب أن يتقاضى 16.2 مليون ريال سنويًا للموافقة على التوقيع.

ما هي الأندية الراغبة في ضم أليوسكي؟

لم تخرج أي أخبار تشير إلى وجود أي نادٍ آخر داخل المملكة أو خارجها يرغب في ضم اللاعب، لكن مع تأخر الإعلان عن ضم أليوسكي أبدت جماهير الأهلي السعودي عن تخوفها، وتشككت في وجود عرض آخر من أحد الأندية.

شكوك جماهير الراقي اتجهت إلى نادي النصر السعودي، حيث خرجت تقارير في الفترة الأخيرة تحدثت عن أن العالمي بدأ البحث عن ظهير أيسر.

ليس هذا وحسب، فتخوف الجماهير مبني على واقعة سابقة للنصر في سوق الانتقالات الصيفية 2021، فقبل بداية الميركاتو تحرك وضم اللاعب تاليسكا الذي كان قريبًا من الهلال، لكن الاتفاق بين اللاعب والأزرق لم يتم للاختلاف في الراتب أيضًا، فتحرك العالمي وضم اللاعب.

هل ينضم أليوسكي للدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية؟

مما سبق، يمكن القول أن انضمام إزجيان أليوسكي للدوري السعودي ما هو إلا مسألة وقت، وسيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة.

ومع عدم خروج أي أنباء بارتباط اللاعب بأي نادٍ آخر، فيمكن القول أنه بنسبة كبيرة سيرتدي أليوسكي قميص الأهلي السعودي في الموسم القادم، ما لم يجد جديد.