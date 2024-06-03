قبل اليورو .. الكشف عن مدة غياب أوتافيو للإصابة والنصر يخاطب منتخب البرتغال

هل يشارك أوتافيو في "يورو 2024"؟!..

كشفت الفحوصات التي خضع لها النجم البرتغالي أوتافيو مونتيرو، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن طبيعة إصابته.

أوتافيو تعرض للإصابة، في أواخر الشوط الثاني من نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، الذي خسره النصر أمام الهلال بـ"ركلات الجزاء"، مساء يوم الجمعة الماضي.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الإثنين، أكدت الفحوصات إصابة النجم البرتغالي، بـ"تمزق" في العضلة الخلفية، يحتاج على إثرها لفترة علاج وتأهيل تتراوح بين 10 و14 يومًا.

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الصحيفة كشفت عن أن الجهاز الطبي للنصر، أبلغ إدارة المنتخب البرتغالي، عبر خطاب رسمي، بتفاصيل إصابة أوتافيو؛ حتى يتسنى لها تحديد موقف اللاعب، بالاستمرار في القائمة المستدعاة لخوض نهائيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، أو استبعاده رسميًا.

وكان الجهاز الفني لمنتخب البرتغال، قد قام باستدعاء أوتافيو إلى جانب الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، إلى القائمة التي ستشارك في بطولة اليورو، التي تستضيفها ألمانيا في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024.