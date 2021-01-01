من هو ألين هورفات مدرب النصر الجديد؟

تعرف على كل ما يخص مدرب النصر الجديد ألين هورفات بعد إقالة المدرب السابق روي فيتوريا بسبب تراجع نتائج الفريق في الموسم الجديد من الدوري السعودي

بعد أن قدم النصر أداء ضعيف المستوى هذا الموسم، ونتائج سيئة تحت إدارة البرتغالي روي فيتوريا، قررت إدارة النادي إقالته من منصبه وإسناد المهمة لمدير فني جديد.

تواجد العالمي في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقطة من تعادلين وستة هزائم، وهو ما دفع الإدارة إلى التدخل وإقالة المدير الفني للفريق.

مع نهاية العام الماضي، أعلن صفوان السويكت عبر حسابه الرسمي في تويتر عن إقالة الجهاز الفني، وقرر تعيين المدرب الكرواتي ألين هورفات بشكلٍ مؤقت، كما قام باستحداث إدارة لقياس الأداء الفتي للفريق.

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2️⃣

١- إنهاء عقد الجهاز الفني بقيادة السيد فيتوريا بالتراضي.

٢- تعيين مدرب شباب النصر السيد ألين هورفات مديرا فنيا للفريق الأول مؤقتا

٣- استحداث إدارة لقياس الأداء الفني تضم في عضويتها مستشار فني سعودي ومستشار فني أجنبي وضمهم للجهاز الفني.

ونسأل الله التوفيق والسداد💛💙 — د. صفوان السويكت (@AlsuwaiketS) December 27, 2020

فمن هو ألين هورفات مدرب النصر الجديد؟ جول يحضر لك الإجابة.

من هو ألين هورفات مدرب النصر الجديد؟

ألين هورفات هو مدرب كرواتي يبلغ من العمر 47 عامًا، حيث ولد في 13 سبتمبر 1973 في مدينة رييكا.

كان هورفات لاعب خط وسط، ولعب لعدد من الأندية الكرواتية، مثل رييكا وسيجيستا ونوفاليا، واعتزل كرة القدم في 2005 من فريق بوموراتس.

بدأ ألين هورفات التدريب في العام الذي اعتزل فيه، وتولى مسؤولية فريقه السابق رييكا من يونيو إلى أكتوبر، وأقيل بعد 10 مبارياتٍ فقط حقق خلالها 3 انتصارات و4 تعادلات وخسر في 3 مباريات.

قام بتدريب بعض الفرق الكرواتية الصغيرة بعد ذلك مثل نوجوميتني ودراجوفولياتس، وكانت بدايته مع الكرة العربية في سبتمبر 2016، عندما تولى قيادة فريق شباب النصر من سبتمبر 2016 حتى يونيو 2017.

بعد ذلك قام ألين هورفات بتدريب عدد الفريق الثاني للوصل ونادي العين، وذلك قبل أن يعود للسعودية الموسم الماضي كمدرب لنادي الخليج.

تم تعيين هورفات كمدرب لفريق الشباب في نادي النصر من جديد في 2020، وبعد إقالة روي فيتوريا قرر صفوان السويكت الاستعانة به لتدريب الفريق الأول.

شباب النصر تحت قيادته يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي 2021 برصيد 32 نقطة، وخاض 14 مباراة فاز 9 وتعادل 5 ولم يتلقى أي هزيمة.

ألين هورفات .. هل هو مدرب مؤقت أم دائم للنصر؟

رغم إعلان السوكيت رئيس النصر أن ألين هورفات سيكون مدرب الفريق بشكل مؤقت، إلا أنه جاء في تصريح هورفات لموقع "Novilist.hr" أنه سيكون مديرًا فنيًا دائمًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ، وليس مجرد "مدرب مؤقت".

وأضاف هورفات: "منذ اليوم الأول لتعييني خلفًا لفيتوريا، قال صفوان السويكت رئيس النادي بأنني لن أكون مدرب مؤقت، بل سأستمر لفترة طويلة".

وأعطى المدرب الكرواتي جماهير نادي النصر ومجلس الإدارة وعداً بتحقيق البطولات، خصوصًا في ظل وجود أسماء كبرى بين صفوف الفريق.