اليانسون والهدوء .. تركي العجمة ينصح مشاهدي الديربي ويطلب 8 مواجهات في الموسم

الهلال والنصر مواجهة الموسم في دوري روشن السعودي

SHAHID

يترقب جمهور كرة القدم في السعودية وخارجها مواجهة الهلال والنصر في ديربي الرياض مساء الجمعة القادم، وقد قدم الإعلامي تركي العجمة عدة نصائح لمشاهدي المواجهة.

الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي بفارق 4 نقاط عن جاره النصر، ويرى العديد أن لقاء الفريقين في الجولة الـ15 سيلعب دورًا حاسمًا في تحديد هوية البطل فيما بعد.

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العجمة بدأ حديثه عن الديربي المنتظر في حلقة الأمس من برنامج "كورة" بالتأكيد على أنه ليس لضعاف القلوب ونصح المشاهدين بشرب اليانسون والهدوء خلال مشاهدة اللقاء، وأضاف "عليكم تقبل النتيجة أيًا كانت، كل شيء مقبول في هذا اللقاء إلا أن تنتهي بالتعادل السلبي، نريد أهداف في اللقاء".

العجمة تمنى خلال حديثه بأن يتكرر ديربي الرياض 8 مرات هذا الموسم، إذ قال "لعب الفريقان مباراة في البطولة العربية وأمامهما مباراتين في الدوري وواحدة في كأس موسم الرياض، نريد مباراة في كأس السوبر وكذلك مواجهتين في آسيا وأخرى في كأس الملك".

يُشار إلى أن الفريقان يدخلان اللقاء وهما في أفضل مستوى فني، إذ يراهما الجميع الأفضل في السعودية وآسيا حاليًا.

SHAHID