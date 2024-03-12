اليد العليا لمن؟.. الشرارة الأولى تشتعل في معركة شرسة داخل ريال مدريد وأنشيلوتي يرقص فرحًا!

حيرة داخل العرين الملكي بعد انتهاء التوقف الدولي

تترقب إدارة ريال مدريد قرارًا نهائيًا من الحارس الأوكراني أندري لونين، لحسم مصيره مع الفريق الملكي في الفترة المقبلة.

ويرتبط لونين بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2025، وسيكون عليه في الفترة المقبلة الاختيار بين التجديد مع الفريق أو الرحيل، مع وجود عرض جادٍ بالفعل من لايبزيج الألماني.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الحارس الأوكراني يريد البقاء داخل ريال مدريد بشكل كبير، لكن ما يهمه هو عدم العودة مرة أخرى إلى دكة البدلاء بعد تعافي الحارس الأساسي تيبو كورتوا واقتراب عودته لقائمة النادي الملكي بعد التوقف الدولي المقبل.

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وأشارت إلى أن لونين سيحدد قراره بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعدما قدم أداء مميزًا مع الفريق في غياب كورتوا، حيث لعب مؤخرًا 10 مباريات متتالية (بين جميع المسابقات)، حصد خلالها الفريق 6 انتصارات و4 تعادلات، بينما خرج هو بخمس شباك نظيفة وسلسلة من التصديات المذهلة المذهلة.

ونجح لونين في فرض نفسه على التشكيلة الأساسية لريال مدريد، بعد إصابة البلجيكي تيبو كورتوا في الرباط الصليبي الأمامي، وتعاقد النادي مع كيبا أريزابالاجا على سبيل الإعارة من تشيلسي.

وأوضحت "آس" أن لونين الذي يطمح بالعودة لحراسة مرمى منتخب بلاده، أصبحت الآن له الكلمة العليا الآن في ريال مدريد، ولن يجد كورتوا الطريق مفروشًا بالورود نحو عرين الملكي في ظل هذه المنافسة الشرسة التي تسعد قلب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لكنها تضعه في حيرة كبيرة.