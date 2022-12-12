اليابان وكوريا الجنوبية تُهددان مشاركة الهلال في مونديال الأندية

تامر أبو سيدو
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FIFA Club World CupGettyImage
كأس العالم للأنديةالهلالدوري روشن السعودي

دوري أبطال آسيا لم ينته بعد

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن ناديي أوراوا ريد دياموندز الياباني وبوهانج الكوري الجنوبي يُهددان مشاركة الهلال في النسخة القادمة من كأس العالم للأندية التي لم يُحدد مكانها وموعدها بعد.

كان الإعلامي وليد الفراج قد قال الأسبوع الماضي أن مونديال الأندية سيُقام في فبراير القادم، مشيرًا إلى أن الاتحاد الآسيوي ونظرًا لعدم اكتمال النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا استقر على ترشيح حامل اللقب الهلال لتمثيل القارة في البطولة.

الرياضية أكدت أن أوراوا أرسل للاتحاد الآسيوي معترضًا ومطالبًا بالتواجد في مونديال الأندية نظرًا لأنه حجز مقعده بالفعل في نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا بتأهله عن مسر شرق القارة.

من جانبه، يرى بوهانج أنه الأحق بالتواجد كونه وصيف النسخة الأخيرة ولأن الفريق السعودي نال فرصته باللعب في النسخة الأخيرة التي أقيمت في الإمارات مطلع العام الجاري.

يُذكر أن الهلال نجح في المرور إلى المراحل الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2022، حيث سيُواجه شباب الأهلي الإماراتي في فبراير المقبل.

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