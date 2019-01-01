مدرب اليابان يرفض التعليق على أداء الحكم ضد عُمان

اليابان هزمت عُمان بهدف دون رد من ركلة جزاء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض هاجيمي مورياسو المدير الفني لمنتخب اليابان التعليق على أداء الحكم خلال مواجهة عُمان في كأس آسيا 2019.

وفاز المنتخب الياباني على نظيره العُماني بهدف دون رد أحرزه كينجي هاراجوتشي من ركلة جزاء، ووجه لاعبو المنتخب العُماني اتهامات صريحة للحكم باحتساب ركلة جزاء خاطئة ضدهم وحرمانهم من ركلة جزاء سليمة، لكن مورياسو رفض الحديث عن الأمر.

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إذ قال عقب اللقاء "خضنا لقاء صعب للغاية أمام عُمان وحققنا انتصارًا مستحقًا. التحكيم؟ أرفض التعليق على قرارات حكم اللقاء".

"أهدرنا فرصًا محققة في الشوط الأول، نحن بحاجة لتطوير الأداء خلال الفترة المقبلة للدخول في دائرة المنافسة"

وأتم المدرب الياباني تصريحاته قائلًا عن المرشحين للفوز بكأس آسيا 2019 "كل المنتخبات المشاركة في البطولة مرشحة وبقوة للتتويج باللقب هذا العام".