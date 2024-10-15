"الفوز على البحرين أصبح الخيار الوحيد" .. أستراليا تُحبط الجمهور السعودي بالتعادل في اليابان

الأخضر يُواجه البحرين مساء اليوم في جدة

تابع الجمهور السعودي باهتمام مباراة قمة المجموعة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 بين اليابان وأستراليا، وقد تمنى الجميع خسارة الضيوف إلا أن ذلك لم يحدث.

المنتخب الأسترالي استطاع العودة من اليابان بنقطة التعادل الثمينة وهو ما أحبط السعوديين الذين أبدوا أملهم في خسارته، خاصة أنه جعل فوزهم على البحرين في مباراة الجوهرة المشعة مساء اليوم الخيار الوحيد لتحسين حظوظهم في المجموعة.

السعودية تمتلك 4 نقاط حاليًا، وهو نفس رصيد البحرين، فيما تتصدر اليابان بـ10 نقاط ومن ثم أستراليا بـ5، وتتواجد أندونيسيا في المركز الخامس بـ3 نقاط وأخيرًا الصين دون أي رصيد، لكن مع لعب اليابان وأستراليا مباراة إضافية عن البقية.

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الأخضر أصبح بحاجة للفوز اليوم ليتجاوز منتخب "الكنغر" الأسترالي في الترتيب، وإلا سيكون عليه خوض حسابات معقدة في المباريات المتبقية من عُمر التصفيات، وقد اتفق المغردون السعوديون على منصة إكس على هذا الأمر.

المنتخب السعودي كان قد خسر أمام اليابان في جدة ضمن الجولة السابقة من التصفيات، وسابقًا كان قد تعادل مع أندونيسيا وفاز على الصين.