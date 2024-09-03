فيديو | كشف العقل المدبر لصفقة الحربي .. الوليد بن طلال لا يتوقف عند اللاعبين! نقل مشجع من النصر إلى الهلال

الداعم الأكبر للهلال أعاد الفضل لأصحابه في صفقة نجم الشباب

أعاد الأمير الوليد بن طلال الفضل إلى صاحبه في صفقة انتقال متعب الحربي من الشباب إلى الهلال بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص النصر.

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الإعلامي حمد الصويلحي نشر مقطع فيديو ظهر خلاله الأمير السعودي يتحدث مع مجموعة من الشباب في أحد شوارع الرياض، وقد سأل أحد الأطفال خلال التقاطه صورة معه عن الفريق المفضل له فأجابه "الاتحاد" ليرد بن طلال "الاتحاد أخ الهلال".



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أحد المشجعين شكر الداعم الأبرز للهلال على صفقة الحربي، فما كان من الأمير إلا الرد بأن الشكر يجب أن يُوجه لفهد بن نافل رئيس النادي، واصفًا إياه بالعقل المدبر للصفقة، إذ قال "فعلها فهد بن نافل، فعلها في باريس، فعلها وهو جالس في الفندق" ليرد المشجع "وأنت لم تقصر بعد"، ليؤكد بن طلال على حديثه بقوله "بن نافل الأساس، هو العقل المدبر".



المثير أن الرجل المتيم بحب الهلال لم يتوقف عند نقل اللاعبين له والتفوق على غريمه في سوق الانتقالات، بل انتقل للمشجعين كذلك! إذ سأل أحد المتواجدين في الفيديو إن كان يُشجع الهلال فكانت الإجابة "لا، النصر" ليطلب بن طلال منه التحويل لتشجيع الزعيم، وهنا لم يتردد المشجع وقال "سأحول بعد التقاط تلك الصورة معك، سأحول للهلال بالتأكيد".



يُشار إلى أن الوليد بن طلال تكفل بصفقة الحربي كاملة وقد وصلت إلى 123 مليون ريال سعودي بخلاف رواتب اللاعب على مدار عقده الممتد لـ5 سنوات.





