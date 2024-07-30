صدمة جديدة .. "الوكلاء" يمنعون النصر من التعاقد مع موهبة البرازيل

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، فرصة التعاقد مع "موهبة برازيلية" كبرى، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

النصر يُعاني من حسم الصفقات العالمية، في صيف العام الحالي؛ حيث اكتفى - حتى الآن - بالتعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو، قادمًا من الفريق المحلي أتلتيكو بارانينسي، مقابل 18 مليون دولار.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي برونو أندرادي، مساء اليوم الثلاثاء، ضياع صفقة "الموهبة البرازيلية" ويسلي جوسوفا، من الفريق النصراوي.

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أندرادي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن مسؤولي النصر عرضوا مبلغًا ماليًا يُقدر بـ25 مليون يورو "101 مليون ريال سعودي"، على نادي كورينثيانز البرازيلي؛ للتعاقد مع ويسلي البالغ من العمر 19 سنة فقط.

وعلى الرغم من موافقة كورينثيانز؛ إلا أن الإعلامي الرياضي البرازيلي أشار إلى أن الصفقة تعثرت؛ بسبب "العمولات الخاصة" بالوكلاء والوسطاء.

وأوضح برونو أندرادي أن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي، أصبح الأقرب الآن للتعاقد مع ويسلي جوسوفا، مقابل نفس المبلغ الذي قدمه النصر "25 مليون يورو".

جدير بالذكر أن ويسلي الذي يجيد في الجناحين الأيسر والأيمن، إلى جانب صناعة اللعب، سجل 7 أهداف وصنع 6 آخرين، خلال 79 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي كورينثيانز.