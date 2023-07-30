الوقت يداهم باريس سان جيرمان في محاولاته للتعاقد مع عثمان ديمبيلي..

تحيط الكثير من التكهنات بمستقبل الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، بعدما ظهرت تقارير عن اهتمام نادي باريس سان جيرمان بالحصول على خدماته.

باريس سان جيرمان قرر التحرك سريعًا في محاولة لتفعيل الشرط الجزائي في عقد عثمان ديمبيلي مع برشلونة، والذي انخفض في مطلع يونيو الماضي من 100 إلى 50 مليون يورو، وسيحصل اللاعب على نصف هذا المبلغ إذا تم تفعيل البند.

موقع "فوتبول إسبانيا" أكد أن باريس سان جيرمان أمامه الآن أقل من 48 ساعة لتفعيل الشرط الجزائي في عقد ديمبيلي، والذي ينتهي العمل به في الأول من أغسطس، حيث سيرتفع الشرط من جديد إلى 100 مليون يورو بنهاية يوليو الجاري.

نتيجة لذلك، فإن باريس سان جيرمان أمامه فقط حتى نهاية يوم الإثنين لتفعيل الشرط الجزائي في عقد ديمبيلي، وبعد ذلك سيحتاج النادي الفرنسي إلى دفع ضعف المبلغ.

تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة واثق من الاحتفاظ بخدمات ديمبيلي، على الرغم من أنه اعترف بأنه لا يستطيع ضمان بقاء اللاعب الدولي الفرنسي.

ويأمل برشلونة في الاتفاق على عقد جديد مع ديمبيلي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على الرغم من أن النادي الكتالوني سيعتمد بشكل مطلق على اللاعب في رفض عرض باريس سان جيرمان، إذا قام النادي الفرنسي بتفعيل الشرط الجزائي.