الوقت المثالي لإطلاق المفاوضات .. النصر يستغل ودية "موسم الرياض" لإغراء راموس

سيبدأ النصر محاولات إقناع سيرخيو راموس بالانضمام إلى مشروع "العالمي" الجديد.

قرر نادي النصر السعودي تكثيف جهوده للتعاقد مع الإسباني سيرخيو راموس مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك حسبما كشفت تقارير صحفية إسبانية.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كانت قد كشفت في وقت سابق عن رغبة النصر في إقناع راموس بالانضمام إلى المشروع الجديد في "العالمي"، والذي بدأ عبر التعاقد مع الأسطورة كريستيانو رونالدو.

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Shahid

ويأتي ذلك رغم رغبة المدافع الإسباني في الاستمرار في الملاعب الأوروبية لفترة أطول، لكن يبدو أن باريس سان جيرمان ليس لديه نية في تجديد عقد راموس الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

صحيفة "AS" الإسبانية من جانبها، أكدت أن راموس قد يفكر في مستقبله في ظل صمت باريس سان جيرمان التام، وعدم الدخول في المفاوضات لتجديد عقده.

وأشارت الصحيفة إلى أن النصر سيحاول استغلال ذلك الأمر، ويبدأ التفاوض بشكل جاد مع راموس، مع دخوله للفترة الحرة في عقده مع باريس سان جيرمان.

وشددت الصحيفة على أن "العالمي" سيحاول استغلال قدوم باريس سان جيرمان إلى الرياض في منتصف يناير الجاري لخوض مباراة ودية مع نجوم النصر والهلال في موسم الرياض، لإطلاق المفاوضات مع راموس.

ويرى النصر، حسب التقرير، أن تلك ستكون نقطة بداية مثالية للمفاوضات مع راموس، وسيحاول النادي إغراء قائد ريال مدريد الإسباني السابق بمشروعه الجديد.

Shahid