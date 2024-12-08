القحطاني يبرئ ساحة الحكم من الوقت الضائع بمواجهة الهلال والرائد .. ومحمد فودة وسمير عثمان يلومونه!

جدل تحكيمي كبير بعد الـ14 دقيقة المتحسبة كوضت بدل ضائع في الشوط الثاني من مواجهة الهلال والرائد..

"فوز غير مستحق .. ظُلم الرائد" .. منذ مساء أمس السبت، والحديث في الوسط الرياضي السعودي يدور حول تلك العبارة بشكل كبير في ظل نجاح الهلال في خطف الفوز في الدقيقة 14+90.

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الزعيم حسم مواجهة الرائد لصالحه بنتيجة (3-2)، على استاد المملكة أرينا، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، بعدما أحرز المدافع علي البليهي هدف الفوز في الدقيقة 14+90 بفضل رأسية بعد متابعة عرضية من ركلة ركنية.

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"فوز غير مستحق .. ظُلم الرائد"؛ منذ مساء أمس السبت، والحديث في الوسط الرياضي السعودي يدور حول تلك العبارة بشكل كبير في ظل نجاح الهلال في خطف الفوز في الدقيقة 14+90.

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وبالرجوع لخبراء التحكيم لحسم هذا الجدل، اتفق محمد فودة وسمير عثمان؛ ثنائي برنامج "أكشن مع وليد"، وعبدالله القحطاني؛ المستشار التحكيمي ببرنامج "دورينا غير"، أن الحكم يحق له مد الوقت المحتسب بدل من الضائع أكثر من المعلن طالما حدث إهدارًا للوقت خلاله، أي أن الحكم الهولندي لم يخطئ في مد العشر دقائق خلال مواجهة الهلال والرائد.

لكن في وقت رأى به فودة وعثمان أن الحكم كان من المفترض أن يطلق صافرته عقب لعب الركلة الركنية في الدقيقة 12+90 وأنه منح المباراة دقيقة غير مستحقة، اختلف معهما القحطاني الذي أوضح أن الأربع دقائق المضافة فوق العشر مستحقة، في ظل سقوط أكثر من لاعب من الرائد للإصابة، بجانب إجراء بعض التغييرات.

وفي الإطار نفسه، أكد القحطاني أن الهلال لم يكن له أي ضربة جزاء غير محتسبة في اللقاء خلال الدقائق 28 و67 و72 كما كان يطالب الهلاليون، مشيرًا إلى أن الحكم في الوقت نفسه أخطأ بعدم منح كانسيلو إنذارًا في الدقيقة 37 بعد تصرفه تجاه لاعب الرائد المصاب.

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يذكر أن الزعيم يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 34 نقطة، فيما يحل الرائد في المركز الـ12 بـ14 نقطة.