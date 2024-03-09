"الوغد يامال يفعل كل شيء مع برشلونة مثل الفأر ميسي"

إشادة من نوع غريب

انهال خافيير أجيري المدير الفني لريال مايوركا، بالمديح على النجم الشاب لامين يامال، عقب تسببه في خسارة فريقه أمام برشلونة بالدوري الإسباني.

يامال نجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد ضد مايوركا، ليقود برشلونة للانتصار بهدف دون رد، بالمواجهة التي جمعت الفريق، أمس، الجمعة، ليخرج أجيري ليقوم بتشبيهه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال أجيري بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء:"رأيت ميسي عندما كان مع فريق شباب برشلونة، شاهدته لمدة خمس دقائق وكان مثل الفأر، لم يتوقف عن تسجيل الأهداف".

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وأضاف:"هذا الفأر "يامال" يبدو أيضًا مثل الفئران، إنه شاب ويعمل بشكل جيد، لو واصل اللعب كذلك سيجلب المزيد من الفرحة لبرشلونة".

يذكر أن يامال البالغ من العمر 16 سنة فقط، اقتحم الفريق الأول للنادي الكتالوني هذا الموسم تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، ونجح في تسجيل 6 أهداف وقام بـ7 تمريرات حاسمة في 37 مباراة بكل البطولات.