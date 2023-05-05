الوضع ليس جيدًا في باريس .. جالتييه يعلق على إيقاف ميسي

عاصفة في باريس سان جيرمان

تحدث كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان في مؤتمر صحفي عن وضع ليونيل ميسي نجم الفريق بعد المشكلة الأخيرة والعقوبة المفروضة عليه بالإضافة إلى الاحتجاجات التي طالت منزله في باريس.

وقال المدرب الفرنسي: "أبلغت في بداية الأسبوع من قبل الإدارة بعقوبة ميسي" .

النجم الأرجنتيني الدولي لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان، وذهب مؤخرًا إلى السعودية مع أسرته لأسباب سياحية، الأمر الذي لم يرض النادي لذا تم فرض عقوبة عليه بالحرمان من التدريبات والمشاركة في المباريات لمدة أسبوعين مع خصمهم من راتبه.

وعلق جالتييه لأول مرة عن عقوبة إيقاف ميسي قائلًا: "قررت عدم التعليق على الأمر لأنه قرار النادي".

وواصل: "أنا موظف في النادي وهذا دوري. لم يكن للقرار علاقة بي لقد أبلغت بالقرار".

وأتم: "إيقاف ميسي أضاف إلى الأداء الضعيف، لا يمكننا الاختباء وراء ذلك لا أستطيع أن أقول إنها كانت فترة ممتعة هناك هدفاً يجب تحقيقه، واللاعبون يعملون بجد نحن مركزون وملتزمون".

وتأتي كل هذه الأوضاع المتوترة مع أنباء عودته إلى برشلونة كما رسم ميسي مؤخرًا وشمًا لدرع برشلونة على ساقه اليسرى ويظهر بجانبه درع شعار منتخب الأرجنتين مع نجوم أبطال المونديال الثلاثة.

سيغيب بطل العالم مع الأرجنتين عن مباريات الدوري الفرنسي على الأقل ضد تروا (في 7 مايو) وأجاكسيو (في 13 مايو).