"الوضع خرج عن السيطرة!" .. جورج جيسوس يعاقب سلمان الفرج حتى في وديات الهلال

ماذا يحدث مع سلمان الفرج داخل نادي الهلال؟

يبدو أن وصع سلمان الفرج، قائد الفريق الأول لكرة بنادي الهلال السعودي، قد خرج عن السيطرة، داخل قلعة الزعيم؛ بعد أزمته الأخيرة مع المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

جيسوس عاقب الفرج، بـ"استبعاده" تمامًا من قائمة الفريق الأول في المباريات الرسمية الأخيرة؛ بعد أن اعترض اللاعب بطريقة غير لائقه، على الدقائق القليلة التي يحصل عليها، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

هذه الأزمة شهدت تدخل قيادات كبيرة في قلعة الزعيم، في محاولة لإيجاد الحل؛ وسط توقعات بـ"انتهاءها" خلال فترة التوقف الحالية، وقبل النصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي.

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لكن.. جيسوس فاجئ الشارع الرياضي السعودي، بمواصلة استبعاد سلمان الفرج، حتى في المباريات الودية؛ حيث لم يتواجد اللاعب في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بـ"الكامل"، أمام إنتر ميامي الأمريكي، على كأس "موسم الرياض"؛ وذلك على الرغم من غياب 13 لاعبًا عن الزعيم، بسبب الإصابات أو تواجدهم مع منتخبات بلادهم في كأسي آسيا وإفريقيا.

والجميع ينتظر الآن توضيح رسمي من جورج جيسوس، بشأن استبعاد الفرج من مباراة الهلال وإنتر ميامي؛ وهل هو مواصلة للعقوبة الانضباطية، أم هناك أمر جديد لا يعرفه أحد.

جدير بالذكر أن الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، أعلن هو الآخر استبعاد سلمان من كأس أمم آسيا، المقامة حاليًا في الدوحة القطرية؛ لأسباب انضباطية.