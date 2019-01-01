الوصل v حتا

الوصل يفوز على حتا بثلاثية في دوري الخليج العربي

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الوصل
الوصل يعود للانتصارات في الدوري الخليج العربي

حقق فريق الوصل فوزًا هامًا على حتا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات دوري الخليج العربي.

الوصل منتشي بهزيمة في المباراة بالجولة الماضية، ليحقق الفوز على حتا الذي يقدم عروضًا مميزة بثلاثية هامة رغم النقص العددي.

الوصل تقدم بعد مرور 15 دقيقة فقط عن طريق لوكاس جالافو وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف واحد فقط.

في بداية الشوط الثاني تعرض خالد سبيل للطرد المباشر، ليصدم جماهير الوصل، وبالفعل تمكن عبدالله كاظم من التعادل لحتا في الدقيقة 60.

الوصل عاد للتقدم في الدقيقة 64 من عمر اللقاء عن طريق ويلتون سواريز، قبل أن ينهي الثلاثية على حسن سالمين في الدقيقة 80.

ارتفع رصيد الوصل إلى 7 نقاط في المركز الثامن في ترتيب دوري الخليج العربي، بينما تجمد رصيد حتا عند 5 نقاط في المركز الـ13.

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