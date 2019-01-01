الوصل يفوز على حتا بثلاثية في دوري الخليج العربي
حقق فريق الوصل فوزًا هامًا على حتا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات دوري الخليج العربي.
الوصل منتشي بهزيمة في المباراة بالجولة الماضية، ليحقق الفوز على حتا الذي يقدم عروضًا مميزة بثلاثية هامة رغم النقص العددي.
الوصل تقدم بعد مرور 15 دقيقة فقط عن طريق لوكاس جالافو وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف واحد فقط.
#الوصل ينهي الشوط الأول متقدماً على #حتا بهدف مقابل لا شيء..#الوصل_حتا #دوري_الخليج_العربي— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 31, 2019
حصرياً.. #أبوظبي_الرياضية 3 pic.twitter.com/U8dHNA6aId
في بداية الشوط الثاني تعرض خالد سبيل للطرد المباشر، ليصدم جماهير الوصل، وبالفعل تمكن عبدالله كاظم من التعادل لحتا في الدقيقة 60.
#ويلتون_سواريز يرد سريعاً..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 31, 2019
فابيو دي #ليما بمهارة يراوغ ويمرر لويلتون الذي يسكن الكرة بالشباك معيداً #الوصل إلى التقدم بـ 2-1#الوصل_حتا #دوري_الخليج_العربي
حصرياً.. #أبوظبي_الرياضية 3 pic.twitter.com/Kcad64gCZY
الوصل عاد للتقدم في الدقيقة 64 من عمر اللقاء عن طريق ويلتون سواريز، قبل أن ينهي الثلاثية على حسن سالمين في الدقيقة 80.
انطلق من قبل منتصف الملعب وراوغ كل من واجه أمامه حتى سجلها في الشباك..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 31, 2019
هدف مميز لـ #علي_سالمين يسجل فيه الهدف الثالث لصالح #الوصل..#الوصل_حتا #دوري_الخليج_العربي
حصرياً.. #أبوظبي_الرياضية 3 pic.twitter.com/SzED54QdZW
ارتفع رصيد الوصل إلى 7 نقاط في المركز الثامن في ترتيب دوري الخليج العربي، بينما تجمد رصيد حتا عند 5 نقاط في المركز الـ13.