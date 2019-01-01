الوصل يُعلن مشاركته في النسخة القادمة من البطولة العربية

الفريق قبل الدعوة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الوصل الإماراتي مشاركته في النسخة القادمة من البطولة العربية للأندية، والتي لُعبت هذا الموسم تحت مسمى كأس زايد للأندية البطلة وتُوج بها النجم الساحلي التونسي.

وستُلعب البطولة في الموسم الجديد تحت مسمى بطولة محمد السادس للأندية البطلة، وتأكد مشاركة الاتحاد والشباب من السعودية.

وأعلن النادي الملقب بالإمبراطور عبر حسابه الرسمي على تويتر تلقيه دعوة من الاتحاد العربي للمشاركة في البطولة، مؤكدًا موافقته عليها.

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إذ كتب "تلقى نادي الوصل الرياضي دعوة رسمية من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم للمشاركة في النسخة القادمة من البطولة العربية، وبدورها وافقت إدارة النادي على المشاركة في البطولة العربية وتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في البطولة التي تجمع بين الأشقاء العرب".

يُذكر أن الوصل شارك في النسخة الأخيرة، وقد خرج من دور الـ8 أمام الأهلي السعودي بعدما كان قد أقصى الأهلي المصري من ثمن النهائي.