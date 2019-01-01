أين سيلعب خليل خميس بعد رحيله عن الوصل؟

الوصل تخلى عن 12 لاعبًا هذا الصيف

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الوصل هذا الصيف تخليه عن 12 لاعبًا في إطار خطة النادي لإعادة بناء الفريق ودعمه بالصفقات الجديدة بهدف إعادته لمنصات التتويج مجددًا وعدم تكرار موسمه المخيب في 2018-2019.

وأحد هؤلاء كان خليل خميس صاحب الـ27 عامًا والذي ارتدى قميص الإمبراطور قادمًا من الفجيرة قبل 3 سنوات مقابل 4 ملايين درهم إماراتي.

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وتؤكد التقارير المتابعة لسوق انتقالات دوري الخليج العربي الإماراتي أن خميس لديه عددًا من العروض، لكن المؤشرات تؤكد اقترابه من العودة لفريقه الفجيرة الذي نجا من الهبوط بأعجوبة نهاية الموسم الماضي.

يُذكر أن الوصل ضم العديد من اللاعبين هذا الصيف، أبرزهم محمد البيرق وحميد سالمين وويلتون سواريز ولوكاس جالفاو، وقد تخلى عن نجمه كايو كالينو لصالح العين في صفقة وصلت إلى 6 ملايين دولار.