ريجيكامب: إصابة غريبة تُبعد خواكين بيريز عن مباريات الوصل

خواكين بيريز لا يلعب مع الوصل وسط اندهاش الجميع، المدرب ريجيكامب يُفسر الأمر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أجاب لورينت ريجيكامب المدير الفني للوصل على الأسئلة المثارة بين الإعلاميين والجمهور الإماراتي حول عدم مشاركة خواكين بيريز في مباريات الفريق.

المدرب الروماني أوضح أن المهاجم الشاب يُعاني من إصابة وصفها بالغريبة، وهي العصب العضلي، مضيفًا "خواكين لم يتدرب مع الفريق منذ 5 أسابيع ونأمل أن يُمنح الإذن للمشاركة في التدريبات هذا الأسبوع".

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"سيبدأ اللعب مع الفريق الرديف بنادي الوصل حتى يعتاد الأجواء ويستعيد حساسية المباريات".

وسيلعب الوصل ضد الشارقة في رابع جولات دور المجموعات لكأس الخليج العربي قبل أن يلتقيا مجددًا في الجولة القادمة من دوري الخليج العربي.

وأكد ريجيكامب الحالة السيئة لفريقه حاليًا، مضيفًا "علينا التعامل مع وضعنا الحالي وهو في الحقيقة سيء، إذ خسرنا الكثير من النقاط والعديد من الإصابات هاجمت الفريق".

"البعض يتحدث عن وجود مشاكل في الوصل لكني أرى الأمر بصورة مختلفة، نحن بحاجة لفوز واحد فقط لنستعيد الثقة بأنفسنا" .

ويمتلك الفريقان 3 نقاط في رصيدهما في المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي، لذا الفوز سيُمثل خطوة مهمة في مشوار التأهل للمرحلة القادمة.