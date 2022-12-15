"الوسطاء ورطوا حمدالله .. وظهر كأنه يلعب مباراة اعتزاله"

حمد الله يتعرض لهجوم بسبب تواضع مستواه

علق الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الزهراني، على المستوى الذي ظهر به النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، رفقة منتخب بلاده المغرب، في منافسات كأس العالم قطر 2022.

وتعرض حمد الله لحملة انتقادات خلال الفترة الماضية، بسبب تواضع مستواه مع منتخب المغرب، حيث شارك في مباراة فرنسا أمس، وسنحت له فرصة محققه ولكنه أهدرها بكل رعونة.

ونشر الزهراني عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يؤكد فيها على أن حمد الله تورط مع المنتخب المغربي، وظهر كأنه يلعب مباراة اعتزاله.

وجاء نص ما كتبه عبد الرحمن كالآتي: "وسطاء حمد الله ومن فزعوا لمشاركته بالمونديال، ورطوه وظهر ثقيلًا، وكأنه يلعب مباراة اعتزاله، ومداحته ليس له غير تلميعه، وحكي المايكرفونات المأزومة يكذبها الغطاس".

وخسر منتخب المغرب على يد فرنسا في نصف نهائي كأس العالم بهدفين دون رد، ليلعب أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث وصاحب الميدالية البرونزية.