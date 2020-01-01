الوسائل تطلب الحصول على مسمى ملعب جامعة الملك سعود

قبل استلام الملعب بشكل رسمي، الوسائل تطلب الحصول على مسمى ملعب جامعة الملك سعود.

طلبت شركة الوسائل السعودية، التي فازت مؤخرًا بعقد استئجار واستثمار ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، الحصول على مسمى الملعب، وفقًا لمدة العقد بين الطرفين.

شركة وسائل نجحت في الفوز باستئجار الملعب والاستثمار فيه، بعد منافسة شرسة مع شركة الهلال، لتحصل الوسائل على حقوق الملعب لمدة 10 سنوات قادمة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن طلب الوسائل قيد الدراسة، وفقًا للشروط والإجراءات القانونية التي تنص عليها جامعة الملك سعود، التي تمتلك الملعب.

المزيد من الفرق

كما أكدت الصحيفة، على أن القيمة التي قدمتها الشركة، تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي عن العام الواحد، حيث القيمة المالية لمسمى الملعب، خارج قيمة استئجاره أو استثماره، وفقًا لما تنصه كراسة الشروط والمواصفات التي طرحت مارس الماضي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، عن اسم الملعب، حال الاتفاق بين الطرفين بشكل نهائي.

بعد التعاقد مع كارتيرون .. رسالة قوية من رئيس التعاون السعودي

وتسعى شركة الوسائل، لاستلام الملعب قبل انطلاق الموسم الجديد، بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، لأنه سيشهد استحداثات جديدة تضاهي الملاعب الأوروبية.