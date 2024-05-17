"هذه أغلى بطولة حققتها مع الريدز"

كشف الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن أفضل اللحظات التي قضاها مع الريدز طوال مسيرة استمرت 9 سنوات، والتي تنتهي برحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ويرحل كلوب عن ليفربول بعد مباراة وولفرهامبتون، المقررة الأحد المقبل في ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لذلك كان المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم مليئًا بالمشاعر المختلفة.

وتحدث كلوب في المؤتمر، قائلا: "هذا الأسبوع الأكثر حدة في حياتي، حظينا بلحظات عظيمة معًا، لا يجب أن نتظاهر بأنه أسبوع عادي لأنه ليس كذلك، أنا شخص عملي جدا وهذه آخر مباراة في الموسم ثم العطلة، ورغم ذلك يوم أمس كان طبيعيًا كالعادة وودعت اللاعبين".

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واختار المدرب الألماني أفضل لحظاته مع ليفربول، قائلًا: "المباراة الأكثر إثارة؟ كان لقاء الإياب ضد برشلونة في نصف نهائي دوري الأبطال 2019، أما أفضل هدف فذلك الذي سجله أليسون بيكر ضد وست بروميتش، وأفضل صناعة لهدف فكانت تلك التي قام بها أرنولد ضد برشلونة، وأفضل تصدي كان لأليسون ضد نابولي، هل تريدون أفضل عرضية؟ أفضل هدف بالكعب سجله ساديو ماني".

وتابع: "كان النهائي المفضل لي على الإطلاق هو الفوز بكأس الرابطة الموسم الجاري، أعرف كيف يرى الناس تلك البطولة لكن الفوز بها كان استثنائيا وأظهر كل شيء يدور حوله هذا النادي".

وأردف كلوب: "لا أعرف عدد القمصان التي وقعتها، الوداع ليس أمرًا لطيفًا أبدًا لكن قول الوداع دون الشعور بالحزن أو الأسى فهذا يعني أن الوقت لم يكن جيدًا، لكن وقتي هنا مع ليفربول كان عظيمًا وسيكون الأمر صعبًا".

وعلق كلوب على رحيل تياجو ألكانتارا وجويل ماتيب، قائلًا: "هل رأيت انتقالًا مجانيًا أفضل من فرصة ضم ماتيب؟ هو رجل رائع وسيتخذ القرار الأنسب له إن أراد مواصلة اللعب، أي نادٍ سيضمه فسوف يصبح محظوظًا لأنه لاعب من الطراز العالمي ومتواضع، أما تياجو فتمنيت أن تكون مسيرته معنا بدون إصابات فهو أحد اللاعبين الذين رأيتهم يتحكمون في كل شيء في الملعب بطريقة جيدة".

وختم كلوب متحدثًا عن مقترح إلغاء تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي، قائلًا: "أعتقد أنهم يصوتون الآن حول كيفية استخدامها، لأن ما يحدث حاليًا بالتأكيد ليس صحيحًا، هؤلاء الناس غير قادرين على استخدامه بشكل صحيح فالمشكلة ليست في التقنية نفسها، وإن أتيح لي التصويت فسوف أصوت مع إلغاء التقنية".