الوداد في بيان رسمي: منزل رئيس النادي تعرض للاعتداء

نادي الوداد يقرر اللجوء إلى القضاء بسبب تعرض رئيسه لاعتداء من قبل صحفيين.

أصدر نادي الوداد البيضاوي المغربي، بيانًا رسميًا، يعلن خلاله تعرض منزل رئيس النادي سعيد الناصيري، لاعتداء على حياته الخاصة، في ساعات متأخرة من مساء يوم السبت الماضي 14 نوفمبر.

وجاء نص بيان نادي الوداد كالآتي:

"تعرض المنزل الخاص للسيد سعيد الناصيري، بصفته رئيسًا لنادي الوداد الرياضي، لعملية مراقبة وتربص ممنهجين، واعتداء صريح على حياته الخاصة، في ساعات متأخرة من الليل يوم السبت 14 نوفمبر 2020، حوالي الساعة الثانية عشرة ليلًا، في خرق تام للقوانين الجاري بها العمل، بما فيها قرار منع التنقل الليلي في إطار التدابير المتخذة من قبل السلطات المختصة المرافقة لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، من طرف أشخاص يدعون صفة صحافيين مهنيين.

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وبعد اتضاح عدم حملهم لأي صفة قانونية تمنحهم أدنى شرعية، من أي نوع كان، في هذا الاعتداء و التعسف على الحياة الفردية للأشخاص، وبعد الاستفزازات الشنيعة، والتمادي الأرعن في الاعتداء المعنوي والافتراء المتتالي على مؤسسة نادي الوداد الرياضي، في شخص رئيسها وأعضاء مكتبها المسير، من طرف أشخاص يتقمصون صفة صحافيين مهنيين ينتمون لجنس صحافة السمعي البصري، يقذفون ويسبون مسؤولي نادي الوداد بواسطة "قناة رقمية"، مع استعمال طرق ملتوية في التضليل والقذف والتشهير، لا تتناسب مع أعراف وقوانين المهنة الإعلامية الشريفة.

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وإذ نقدر الجهود الإعلامية الكبيرة التي يقوم بها العديد من نساء ورجال المهنة الشرفاء، بنقل المعلومة والأخبار بشكلها الصحيح أو حتى التعليق والانتقاد والتحليل المهني، فإننا نأسف ونحن نخبر الرأي العام أننا مضطرين لمواجهة هذا النوع الرديء الذي يبتز الناس باسم الصحافة المقدسة.

ووضع شكاية قضائية في الموضوع لدى السلطات المختصة، مع توفير جميع الأدلة والبيانات والوثائق، للوصول إلى الحقيقة فيما يهم الواقعة التي تكررت عدة مرات منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، وكذلك للرد على كل ادعاءات "الصحفيين الوهميين" الذين ليست لهم أي صفة قانونية، ضاربين رفقة "قناتهم" بعرض الحائط جميع القوانين، القواعد والأخلاقيات المعمول بها في الحقل الصحفي الوطني".

يأتي ذلك كرد فعل من نادي الوداد البيضاوي المغربي، بعدما تعرض له رئيسه سعيد الناصيري من مضايقات من قبل بعض الصحفيين، الذين حاولوا الاعتداء على حياته الشخصية –وفقًا لما ذكر في البيان- ليتم اتخاذ قرارًا بمقاضاة هؤلاء الصحفيين.

وودع الوداد بطولة دوري أبطال إفريقيا على يد الأهلي المصري، بعد الخسارة بنتيجة 5-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، في دور النصف نهائي للبطولة القارية.