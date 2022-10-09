الوحدة يُفسد مخططات أندية دوري روشن ويحافظ على نجمه

الوحدة يقطع الطريق على الأندية السعودية

نجحت إدارة نادي الوحدة، في الحفاظ على أحد اأبرز لاعبيه خلال الوقت الحالي، قبل فترة الانتقالات الشتوية القادمة، التي تشهد دخوله الفترة الحرة.

من هو اللاعب الذي حافظت إدارة الوحدة عليه؟

أشارت صحيفة "اليوم" السعودية، إلى أن نادي الوحدة قطع الطريق أمام أندية دوري روشن للمحترفين، التي دخلت في مفاوضات من أجل التعاقد مع نور الرشيدي مدافع الفريق.

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Shahid Shahid

ونجحت إدارة الوحدة في تجديد عقد نور الرشيدي لمدة 3 مواسم مقبلة حتى 2026، للحفاظ على خدماته، في ظل وجود اهتمام أكثر من فريق للتعاقد معه.

وقاد توفيق تونسي المشرف على فريق الوحدة، في إقناع وكيل أعمال اللاعب بالتجديد مع فرسان مكة، من أجل الحفاظ على الفريق وعدم التفريط في أي لاعب.

ما هي الفرق التي كانت ترغب في التعاقد مع الرشيدي؟

أكدت الصحيفة السعودية على أن هناك العديد من الأندية التي تلعب في دوري روشن للمحترفين التي كانت ترغب في التعاقد مع نور الرشيدي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويأتي في مقدمة الأندية التي كانت تفاوض الرشيدي، الفيحاء والتعاون والشباب والنصر، في ظل تألق اللاعب خلال الفترة الماضية مع فريقه.

ومن المقرر أن تُعلن إدارة الوحدة عن تجديد عقد الرشيدي صاحب الـ26 عامًا بعد مواجهة الباطن المقبل، بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

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