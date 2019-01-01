الوحدة يُعلن نهاية موسم يحيى الغساني

الفريق يُواجه الفجيرة دون 3 من لاعبيه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن هينك تين كات المدير الفني للوحدة الإماراتي نهاية موسم لاعب الفريق الشاب يحيى الغساني للإصابة.

ويستعد الوحدة المتألق آسيويًا لمواجهة الفجيرة في الجولة الـ22 من دوري الخليج العربي الإماراتي على استاد آل نهيان غدًا الجمعة، وقد أعلن مدربه الهولندي غياب الغساني ومعه محمد عبد الباسط للإصابة.

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ولن يلعب المباراة كذلك البرازيلي ليوناردو للإيقاف، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الفريق الأخيرة ضد شباب الأهلي.

يُذكر أن الوحدة يحتل المركز الخامس في البطولة برصيد 34 نقطة، فيما يتواجد الفجيرة في المركز الـ13 وقبل الأخير بعدما فشل في جمع أكثر من 15 نقطة.