الوحدة يطير غدًا إلى هولندا استعدادًا لمواجهة النصر آسيويًا

مباراة دوري أبطال آسيا المرتقبة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تطير صباح غدٍ الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة متوجهة إلى هولندا، لبدء المعسكر الخارجي استعداداً للموسم المقبل والذي يبدأ بمواجهة النصر السعودي في دوري أبطال آسيا خلال أغسطس المقبل.

ويقيم الوحدة معسكره الخارجي في هولندا خلال الفترة من 25 يونيو الجاري حتى 20 يوليو القادم، قبل أن يعود ويستكمل تحضيراته في أبو ظبي استعدادًا لمواجهة الخامس من أغسطس في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

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ومن المتوقع أن يلعب الفريق خلال معسكره الخارجي 6 مباريات ودية متدرجة المستوى، ومن ثم سبخوض مباراة ودية أخرى وأخيرة في أبو ظبي قبل مواجهة الفريق السعودي.

وكان المدرب الهولندي موريس شتاين قد وصل العاصمة الإماراتية صباح أمس وعقد اجتماعًا مع الجهازين الفني والإداري للفريق للحديث عن برنامج الإعداد والترتيبات النهائية لمعسكر هولندا، والاستقرار على أطراف المباريات الودية وقائمة الفريق.

وكان المدير الفني موريس شتاين، قد وصل إلى أبوظبي في ساعة مبكرة من صباح أمس، وعقد اجتماعاً مع الجهازين الفني والإداري للفريق، من أجل مناقشة برنامج الإعداد والترتيبات النهائية للمعسكر الخارجي، وتحديد أطراف المباريات الودية، والاستقرار على قائمة الفريق في المعسكر.