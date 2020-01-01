الوحدة يضم إلتون جوزيه رسميًا واللاعب يعد الجماهير ببطولة

سأحتاج إلى بضعة أيام حتى أكون في جاهزًا، وبالمستوى الذي أتمنى تقديمه مع الفريق

أعلن نادي الوحدة التعاقد مع اللاعب البرازيلي إلتون جوزيه، ليدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد موافقة المدير الفني دانيال كارينيو.

ولم يكشف النادي عن تفاصيل الصفقة، حيث بث مقطع فيديو للاعب يؤكد أنه سوف يقاتل من أجل نجاح تجربته الجديدة مع النادي.

وكان اللاعب البرازيلي إلتون جوزيه، قد عبر عن سعادته بالعودة للدوري السعودي مُجددًا وقال "سأحكي قصتي مع الوحدة، وسأعمل بجد معهم من أجل الفوز بالألقاب خاصة في ظل المجموعة الجيدة التي تتوافر حاليًا، وهدفنا التتويج بإحدى البطولات".

وبالحديث عن الأمور المادية قال : "الجوانب المادية لن تقف عائقًا أمام المشروع الجديد الذي ينتظرني، على المستوى البدني لا أخشى المصاعب المحتملة".

وأضاف صاحب الخبرات الطويلة بالكرة السعودية : "سأحتاج إلى بضعة أيام حتى أكون في جاهزًا، وبالمستوى الذي أتمنى تقديمه مع الفريق".

ومن المُقرر أن يعوض إلتون، مواطنه ماركوس جاليرومي، لتستمر التغييرات في فرسان مكة، التي بدأت بالتعاقد مع البرازيلي جوستافو، قادما من الفيصلي.

يُذكر أن إلتون يمتلك تاريخًا كبيرًا في الدوري السعودي حيث لعب لأكثر من نادٍ، أولهم كان النصر ثم الفتح والقادسية.