الوحدة يستهدف إعادة اليوناني فيتفا للدوري السعودي

نظرًا لإمكانياته المميزة بجانب امتلاكه خبرة اللعب في الدوري السعودي من قبل

قالت تقارير صحفية يونانية أن أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين مهتم بالتعاقد مع اللاعب اليوناني فيتفا تزيديس لاعب أوليمبياكوس اليوناني والنادي الأهلي السعودي السابق.

وأكدت التقارير أن نادي الوحدة السعودي هو الأقرب للتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الشتوي الحالي من أجل دعم خط وسط الفريق.

وأكدت التقارير أن سبب فكرة التعاقد مع اللاعب نظرًا لإمكانياته المميزة بجانب امتلاكه خبرة اللعب في الدوري السعودي من قبل.

وكانت العديد من التقاير قد ربطت نادي الوحدة بالتعاقد مع صانع ألعاب أجنبي خلال الميركاتو الشتوي الحالي، أبرزهم محترف نادي الهلال البرازيلي الحالي كارلوس إدواردو، إلا أن إدارة الزعيم أعلنت تمسكها باللاعب، مما جعل البوصلة تتحول إلى اللاعب اليوناني.

فيفتا كان قد رحل عن النادي الأهلي في موسم الانتقالات الصيفية 2018 لينضم إلى نادي أولمبياكوس اليوناني، بعدما خرج من حسابات الإدارة حينها.

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ووقع اللاعب مع مسئولو أولمبياكوس حينها بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمة هذا الصيف، ومازال اللاعب في قائمة الفريق حتى الآن.