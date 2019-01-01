الوحدة يدخل الموسم الجديد بـ5 أجانب

لن يتخلى عن أحد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد نادي الوحدة الإماراتي وعلى لسان أحد مسؤوليه أنهم لا ينوون التخلي عن أي من لاعبيهم الخمسة الأجانب.

ويمتلك الوحدة في قائمته الثلاثي سيباستيان تيجالي وليوناردو دا سيلفا وريم تشانج، وقد حسم صفقة ضم نيكولاس ميليسي من الظفرة، وفي مفاوضات جادة حاليًا لضم كارليتوس من ليجا وارسو البولندي.

وتنص لوائح دوري الخليج العربي الإماراتي على قيد 4 أجانب ضمن قائمة كل فريق، وهو ما يُلزم الوحدة على التخلي عن أحد لاعبيه الأجانب في قائمته المحلية.

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وقد نقلت صحيفة الاتحاد عن أحد المسؤولين تأكيده عن النادي لن يتخلى عن أي من الخماسي، خاصة أنه قادر على الاستفادة منهم في دوري أبطال آسيا وبدءً من المباراة القادمة أمام النصر السعودي.

وفيما تبدو صفقة ضم ميليسي موفقة جدًا للنادي الإماراتي، أثارت مساعي الوحدة لضم كارليتوس الكثير من الجدل هو أهميتها في ظل تألق المهاجم ليوناردو دا سيلفا هداف دور المجموعات في دوري أبطال آسيا واستعادة خليل إبراهيم لمستواه الممتاز.

ومن المتوقع أن يُسجل النادي ميلسي بدلًا من مراد بانتا الذي تخلى عنه بنهاية الموسم الأخير، وسيبقى قرار اختيار 3 لاعبين من الأربعة الآخرين للقائمة المحلية بيد المدير الفني الجديد للفريق "موريس شتاين".