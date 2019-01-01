الوحدة يُتم صفقته الأولى للمواطنين من النصر

الميركاتو يبدأ بقوة في الإمارات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أتم الوحدة صفقته الأولى من اللاعبين المواطنين في دوري الخليج العربي الإماراتي، باستعارة الحسين صالح مدافع النصر.

وأفادت صحيفة البيان الإماراتية أن الوحدة ضم الحسين صالح بالإعارة لموسم واحد.

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وبدأ المدافع صاحب الـ27 عامًا مسيرته الكروية مع فريق رأس الخيمة ولعب للإمارات قبل أن يرتدي قميص النصر بداية الموسم الماضي ويُوقع معه عقدًا يمتد لـ4 سنوات، علمًا أنه سبق أن لعب للفريق لمدة 6 أشهر بالإعارة موسم 2013-2014.

يُذكر أن الوحدة أنهى الموسم في دوري الخليج العربي في المركز الثالث خلف البطل الشارقة وشباب الأهلي في المركز الثاني.