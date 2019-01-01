ريم تشانج وو يُبرر الأهداف الكثيرة في مرمى الوحدة ويعد بالعودة للمنافسة

فسر ريم تشانج وو لاعب وسط الوحدة الأهداف الكثيرة التي دخلت مرمى الفريق هذا الموسم من دوري الخليج العربي بغياب اللاعبين أصحاب الخبرة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

برر ريم تشانج وو لاعب وسط الوحدة عدد الأهداف الكثيرة التي دخلت مرمى فريقه في الموسم الجاري من دوري الخليج العربي الإماراتي بغياب اللاعبين أصحاب الخبرة عن خط الدفاع.

وعاش الوحدة بداية موسم سيئة بالخسارة مرتين من أصل 3 مباريات وتلقي 7 أهداف كاملة، مما أدى لإقالة مدربه موريس شتاين والتعاقد مع مانويل خيمينيز الذي سيبدأ مهامه بمواجهة النصر القوية مساء اليوم في الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي.

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ريم تشانج سُئل عن أسباب ضعف دفاع الوحدة، فأجاب "هذا الأمر يعود لغياب لاعبين مميزين من أصحاب الخبرة عن دفاع الفريق، وهما حمدان الكمالي وأحمد راشد، لكني لست قلقًا من هذا الجانب، فنحن سنلعب كمنظومة واحدة للعودة للطريق السليم".

أضاف صاحب الـ27 عامًا "جميع الفرق تمر بمراحل صعود وهبوط خلال الموسم، نعلم جيدًا أننا خسرنا مباراتين في أول 3 جولات، لكنه وضع يحدث لكل أندية كرة القدم. تركيزنا الحالي منصب على تعويض تلك النقاط والعودة للمنافسة".