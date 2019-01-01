الوحدة يطير للرياض، وشتاين يصطحب معه 22 لاعبًا

الوحدة سيواجه النصر في دوري أبطال آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يطير الوحدة الإماراتي مساء اليوم للسعودية على متن طائرة خاصة لمواجهة النصر في دوري أبطال آسيا، حسبما أعلن الحساب الرسمي للنادي على تويتر.

ويلتقي الطرفان في الرياض في الخامس من أغسطس الجاري ضمن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، على أن تقام مباراة العودة في الـ12 من نفس الشهر في الإمارات.

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واستدعى المدرب موريس شتاين 22 لاعبًا لمواجهة بطل السعودية، ولا يغيب عن الفريق الإماراتي سوى لاعبه أحمد راشد للإصابة.

وضمت القائمة كلًا من الشامسي وراشد علي وعيسى احمد لحراسة المرمى، ومحمد برغش وحمدان الكمالي وخالد إبراهيم والكربي والحسين صالح وشانغ رم وماجد عبدالله وحسين عباس للدفاع.

واختار المدرب نيكولاس ميليسي وإسماعيل مطر وعبدالله حمد وفواز عوانه وليوناردو ومنصور الحربي وطحنون الزعابي وخليل الحمادي لوسط الملعب، والثلاثي الهجومي سيباستيان تيجالي وعبد الله أنور ومحمد راشد.