اتحاد جدة "البروفة" الأخيرة للوحدة قبل مواجهة النصر آسيويًا

مباراة ودية بين الفريقين في نهاية يوليو الجاري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستأنف الوحدة الإماراتي تدريباته غدًا الثلاثاء في الإمارات، بعدما حصل الفريق على راحة لمدة 48 ساعة عقب العودة من هولندا.

وقاد المدرب موريس شتيجن معسكر الوحدة الإعدادي في هولندا والذي استمر لـ25 يومًا تقريبًا، وقد عادت البعثة صباح أمس الأحد وحصلوا على يومين من الراحة.

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وسيلعب الوحدة مباراة ودية أمام اتحاد جدة السعودي يوم 30 يوليو الجاري، وهي البروفة الأخيرة للفريق قبل مواجهة النصر في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا في الخامس من أغسطس القادم في الرياض.

وأكد المدرب الهولندي أنه راضٍ تمامًا عن محصلة المعسكر الخارجي وأداء اللاعبين خلاله.

يُذكر أن الوحدة كان قد أعلن ضم فواز عوانة بالإعارة من بني ياس، وقد أبدى اللاعب سعادته الكبيرة بتلك الخطوة مؤكدًا أنه سيلعب لنادٍ كبير يفخر بارتداء شعاره، مشددًا على أنه سيبذل قصارى جهده ليكون عند حسن ناديه الجديد.

ومن المقرر أن يُغادر عوانة معسكر بني ياس الإعدادي للموسم الجديد وينضم لفريقه الجديد يوم الجمعة القادم.