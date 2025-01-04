"هناك مغالطات في تاريخ العميد واسألوا الأهلاوية" .. رامي تونسي يعيد الصراع الأزلي بين الوحدة والاتحاد

"الوحدة طرف الديربي الأقدم في المملكة"

طالب الإعلامي السعودي رامي تونسي، وزارة الرياضة السعودية بضرورة انتداب لجنة للبحث والتقصي في النزاع القائم بين الاتحاد والوحدة، بشأن الأقدمية في التأسيس بتاريخ كرة القدم السعودية.

وقال رامي تونسي في برنامج "أكشن مع وليد" على فضائية "MBC أكشن": "هناك تناقضات كثيرة في تاريخ نادي الاتحاد، هناك تصريح لحمزة فتيحي كان يقول إن الاتحاد غير الاتحاد الرياضي الذي كان يرتدي اللونين الأحمر والأبيض، ورغم ذلك تجد كتبًا تزعم أن الاتحاد هو امتداد لفريق الاتحاد الرياضي، لكنهما مختلفان".

وأضاف: "هناك مغالطات كثيرة في قضية أسبقية ناديي الاتحاد والوحدة، كيف يكون الوحدة في المركز الخامس من حيث التأسيس بعد الأهلي والاتفاق والخليج والاتحاد، بينما الجميع يقول أن الوحدة والاتحاد أقدم ديربي في السعودية؟".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح تونسي: "الوحدة تأسس قبل الاتحاد، والوزارة يجب ألا تضع في حساباتها جماهير الاتحاد وعليها أن تبحث فقط عن الحقيقة في ملف التأسيس. الوحدة امتداد للمختلط والحزب وطالبنا الوزارة بالبحث عن الحقيقة".

وتابع: "إذا كان الوحدة لا يسبق الاتحاد في التأسيس، فهل من المنطقي أن يكون الخامس، اسألوا أي أهلاوي عن أقدم ديربي في المملكة يقول الوحدة والاتحاد، فكيف يكون الوحدة الخامس بعد الأهلي!".

وختم: "هل يتقبل أي عقل أن الوحدة تأسس بعد الاتحاد بـ18 عامًا؟، حتى عندما أراد الوحدة وضع تاريخ التأسيس في الشعار، وصل للإدارة توجيه بضرورة إزالة هذا التاريخ، لذلك لابد من وجود لجنة تبحث عن الحقيقة".