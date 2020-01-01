الهوني: فضّلت الترجي عن العروض المصرية لأن المال ليس كل شيء

الترجي نجح في تجديد عقد حمدو الهوني، ليستمر مع الفريق.

أكد اللاعب الليبي حمدو الهوني، جناح فريق الترجي التونسي، على أنه فضّل التجديد لفريقه، عن الانتقال لفريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل، في ظل تلقيه عروضًا من أندية مصرية وخليجية.

الترجي نجح في تجديد عقد حمدو الهوني، ليستمر في صفوفه حتى صيف 2023، بعد فترة من انتشار بعض التقارير الصحفية التي تؤكد على أنه تلقى عروضًا من أندية مصرية وخليجية.

وقال حمدو الهوني خلال تصريحات صحفية، عن العروض التي وصلت له: "كنت أمتلك عروضًا مصرية وأيضًا خليجية، ولكنني فضلت الاستمرار مع الترجي، وأسعى لتقديم كل شيء للنادي خلال الفترة المقبلة".

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اللاعب الليبي تابع: "فضّلت الترجي لأنني أشعر بالراحة هنا، وأشعر بأنني بين عائلتي، والجمهور يحبني ويتغنى باسمي، ومحبة الناس هي التي تجعلك تبقى، المال ليس كل شيء".

واختمم حمدو الهوني تصريحاته قائلًا: "لم تمر فترة طويلة على انضمامي للترجي، ولكنني أشعر بأنني ابن النادي، وهذا شيء كبير بالنسبة لي، وأتمنى تقديم إضافة للفريق".

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وكانت بعض التقارير قد أكدت على أن حمدو الهوني تلقى عروضًا من الزمالك وبيراميدز في مصر، وهو ما أكده اللاعب خلال مقطع فيديو تم نشره عبر المواقع التونسية.