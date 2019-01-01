الهولندي تين كات يُبلغ إدارة الوحدة الإماراتي بموعد رحيله

الوحدة يواجه العين في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية إماراتية طلب المدير الفني الهولندي تين كات من إدارة الوحدة الإماراتي الرحيل عن قيادة النادي عقب نهاية الموسم وخوض أخر مباراة.

وأضافت التقارير أن المدير الفني الهولندي سيرحل عن قيادة العنابي عقب خوض مباراة الفريق المقبلة أمام نادي العين.

الوحدة يواجه العين في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي يوم السبت المُقبل 25 مايو، على استاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

💫قدم المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله موسمًا مميزًا مع النصر، وقاده لتحقيق بطولة الدوري السعودي للمحترفين كما أحرز 34 هدفًا، كأكثر لاعب سجل أهداف في موسم واحد بالدوري، دعونا نستعرض معًا اللاعبين الأكثر تسجيلًا في موسم واحد.@AbderrazzakHam3 pic.twitter.com/OJnlOGcNPT — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 17, 2019

التقارير أشارت إلى أن المدير الفني الهولندي سيرحل عن قيادة الوحدة بسبب ظروف عائلة بحسب ما أبلغ إدارة النادي.

وتولى تين كات ( 65 عاما ) مهمة تدريب الوحدة في ديسمبر 2018، عقب تجربة مميزة مع نادي الجزيرة.

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يُذكر أن نادي الوحدة يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 43 نقطة ويأمل في تحقيق الفوز على العين من أجل خطف مقعد آسيوي.